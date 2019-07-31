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أول اجتماع لوزير الدفاع الأمريكي… مارك إسبر يلتقي نظيره المصري في البنتاغون

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© REUTERS / Joshua Roberts

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عاد زكي اليوم من زيارة رسمية للولايات المتحدة التقى خلالها إسبر في مقر "البنتاغون" في أول اجتماع لوزير الدفاع الأمريكي منذ توليه مهام منصبه.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية حضرها عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية وتناولت "تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل زيادة أوجه التعاون في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وبناء القدرات، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة وسبل مكافحة الإرهاب، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحوري الذى تقوم به للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة".

وأعرب وزير الدفاع المصري، خلال اللقاء عن "اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولاسيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

وأشاد إسبر، بدور مصر الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى "قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية".

ولفت إلى أنه "يتطلع إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين"، كما أكد على أن مصر حليف رئيسي في الشرق الأوسط، ومعربا عن رغبته في توسيع التعاون بين القاهرة وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

SputnikNews

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