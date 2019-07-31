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القيمة السوقية لـ"آبل" تستعيد مستوى تريليون دولار بعد نتائج الأعمال

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القيمة السوقية لـ"آبل" تستعيد مستوى تريليون دولار بعد نتائج الأعمال القيمة السوقية لـ"آبل" تستعيد مستوى تريليون دولار بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم آبل بأكثر من 5 بالمائة خلال تداولات اليوم الأربعاء، لترتفع القيمة السوقية للشركة لمستوى تريليون دولار بعد تجاوز نتائج الأعمال الفصلية للتقديرات.

وتراجعت أرباح آبل خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري لكنها تمكنت من تجاوز التقديرات، إلى جانب الإيرادات التي ارتفعت لأول مرة في 3 فصول لتصل لمستوى قياسي عند 53.80 مليار دولار.

ودعمت إيرادات الخدمات الأداء المالي للشركة الأمريكية خلال الربع المالي الثالث حيث بلغت 11.46 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وجاءت نتائج الأعمال التي تفوقت على التقديرات على الرغم من هبوط بنحو 12 بالمائة في مبيعات أجهزة آيفون على أساس سنوي.

وتتوقع "آبل" أن تسجل إيرادات تتراوح بين 61 مليار دولار و64 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع من 2019، مقابل توقعات بـ60.9 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سهم آبل بنحو 5.5 بالمائة إلى 220.66 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 1.009 تريليون دولار.

وتعتبر آبل ثاني أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية بعد مايكروسوفت التي تبلغ قيمته السوقية 1.066 تريليون دولار.

مباشر (اقتصاد)

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