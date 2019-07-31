محافظ المركزي التركي يؤكد استقلالية البنك ويلمح لخفض قادم للفائدة

مباشر: دافع محافظ المركزي التركي الجديد "مراد أويصال" عن إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لسلفه، مشدداً على أن البنك يحتفظ بسيطرته بشأن تحديد معدلات الفائدة.

وكان أردوغان والذي يلقب نفسه بأنه "عدو معدلات الفائدة المرتفعة"، قرر إقالة محافظ البنك المركزي "مراد سيتينكايا" في وقت سابق من هذا الشهر، في خطوة مفاجئة وسط مخاوف قوية بشأن الاستقلالية.

وقال أويصال في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه المنصب في بداية يوليو/تموز الجاري، اليوم الأربعاء، إن خطوة إقالة المحافظ "مراد سيتينكايا" تمت بما يتوافق مع اللوائح القائمة، نافياً مزاعم أن هذه المسألة كانت غير قانونية.

وأكد محافظ المركزي التركي أن البنك لا يحدد مستهدف التضخم بمفرده، لكن مع الحكومة طبقاً للإطار القانوني.

وتابع: لكن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية فيما يتعلق بالأدوات التي يمكن أن نستخدمها لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أنه عند عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية فإنهم يتخذون القرار بشكل مستقل، قائلاً: "هذا هو ما فعلناه في الاجتماع الأخير".

وقرر البنك المركزي التركي في الأسبوع الماضي تحت قيادة أويصال، خفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس إلى 19.75 بالمائة.

وأوضح أويصال أن هناك فرصة لإجراء تغييرات في السياسة النقدية، في إشارة إلى هناك المزيد من خطوات خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.

وتأتي تعليقات محافظ المركزي التركي بالتزامن مع مراجعة البنك تقديراته لمعدل التضخم بحلول نهاية هذا العام لتصبح 13.9 بالمائة بدلاً من 14.6 بالمائة المتوقعة سابقاً.

وشدد محافظ المركزي التركي على ضرورة تعزيز التواصل مشيراً إلى أنه سيتم مشاركة سياسات البنك بشكل أكثر بكثير انفتاحاً مع العامة.

وبحلول الساعة 1:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 0.6 بالمائة لتتراجع العملة الأمريكية لمستوى 5.5268 ليرة.