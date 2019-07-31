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"جنرال إلكتريك" تعلن استقالة المدير المالي للشركة

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"جنرال إلكتريك" تعلن استقالة المدير المالي للشركة "جنرال إلكتريك" تعلن استقالة المدير المالي للشركة

مباشر: أعلنت "جنرال إلكتريك" أن المدير المالي للشركة "جيمي ميلر" سوف تتنحى عن منصبها لكنها ستبقى خلال عملية انتقال القيادة.

وقالت "ميلر" في بيان نشرته الشركة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "أنا أقدر بشدة الفرص التي حصلت عليها في جنرال إليكتريك خلال الـ11 عاماً الماضية".

وأضافت: "مع التقدم الذي أحرزناه وبدء تحقيق الاستقرار، فإن الوقت أصبح مناسباً للانتقال".

وكانت "جيمي ميلر" التحقت بشركة جنرال إلكتريك في عام 2008 كرئيسة لوحدة المحاسبة ثم أصبحت رئيسة لمكتب المعلومات في وقت لاحق قبل أن تكون الرئيس والرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك للنقل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصبحت المدير المالي للشركة خلفاً لـ"جيفري بورنستاين".

وقال الرئيس التنفيذي لجنرال إليكتريك "لاري كولب" في البيان: "أقدر بشدة احترافية جيمي وخبرتها ومساهماتها العديدة في الشركة".

وكانت شركة جنرال إلكتريك سجلت إيرادات تتجاوز التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي وعلى الرغم من ذلك تحولت للخسارة الفصلية.

مباشر (اقتصاد)

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