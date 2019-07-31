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 إيران تشهد حدثا هو الأول من نوعه 

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ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، مساء اليوم، الأربعاء، أن إيران تشهد حدثا هو الأول من نوعه في تاريخها الحديث، حينما بدأت اليوم في نشر أسماء القتلى نتيجة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الأخير في العراق.

علاقة مباشرة

الحشد الشعبي

© Sputnik . Nazek Khudeir

وأفاد الموقع الإخباري العبري بأنه على الرغم من تعدد وتكرار الضربات الإسرائيلية على سوريا والعراق مؤخرا، فإن إيران تنشر للمرة الأولى أسماء قتلى هذه الهجمات الإسرائيلية، وهي تشير في الإطار نفسه إلى أن هناك علاقة مباشرة بين هذه الهجمات والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بأن هناك ضربات إسرائيلية مباشرة على أهداف داخل العراق. 

وأورد الموقع الإخباري العبري أنه من بين الأسماء المذكورة أبو الفضل سارابيان، وهو قائد بارز في "كتائب القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهو من بين القتلى الذين سقطوا بالهجوم الأخير على العراق في 19 الشهر الجاري.

ويشار إلى أنه في العشرين من الشهر الجاري، يوليو/ تموز، كشف الموقع الإلكتروني الإخباري نفسه، عن هجوم أخير يعد حلقة في مسلسل الحرب الباردة بين إيران وأمريكا ـ بحسب قوله. 

وذكر الموقع الإلكتروني "ديبكا" أن الهجوم على معسكر بدر شمالي العراق، هو حلقة جديدة في مسلسل الحرب الباردة بين إيران وأمريكا، بل وحلفاء أمريكا من بعدها.

الحشد الشعبي

الضفة الغربية

© AFP 2019 / JAAFAR ASHTIYEH

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن "الهجوم على معسكر بدر، الموالي للميليشيات العراقية الإيرانية، بالقرب من مدينة آمرلي شرق بغداد، هو بداية أو حلقة جديدة في الحرب الباردة بين أمريكا وإيران، وبأنه قتل عدد - غير معلوم- من نشطاء أو كوادر الحشد الشعبي".

وزعم الموقع الإلكتروني العبري أن معسكر بدر هو منطقة وسط أو محطة لنقل الأسلحة الإيرانية من طهران إلى سوريا وحزب الله اللبناني، وبأن هذا المعسكر تمت مهاجمته بواسطة طائرتين مسيرتين، على مرحلتين، وما بين الطائرتين زمن يقدر بحوالي نصف ساعة، حاول المهاجمون قتل من تبقى في المعسكر من جنود وضباط.

يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني في العراق نشرت بيانا، في الـ19 من الشهر الجاري، وهو يوم الضربة الإسرائيلية على معسكر بدر في العراق، جاء فيه:

إن معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع لـ 16 حشد شعبي، تعرض، فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، والساعة الثانية وعشرين دقيقة، إلى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة، وأدى القصف إلى جرح اثنين.

واعترفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، بأن مقاتلة "إف -35" إسرائيلية قصفت مواقع في العراق، قبل 10 أيام، وهو الهجوم المقصود على معسكر بدر. 

بالقرب من سوريا

إسماعيل عبد السلام أحمد هنية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس،عزام الأحمد قيادي في حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة

© AP Photo / Adel Hana

وقال المعلق العسكري للصحيفة العبرية، رون بن يشاي:

إن القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا، وتستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد إسرائيل.

وأوضح الكاتب الصحفي في "يديعوت أحرونوت"، أن الموقع الذي تم قصفه يتبع لما وصفه بـ"الميليشيات الموالية لإيران في العراق".

تأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هجوم على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.

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