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السراج يستدعي المبعوث الأممي الخاص احتجاجا على ما ورد في إحاطته لمجلس الأمن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان لحكومة الوفاق "قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الأربعاء باستدعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة".

© REUTERS / HANI AMARA

وأضاف البيان أن استدعاء سلامة جاء "لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجا على ما ورد من مغالطات بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم الاثنين الماضي".

وكان المبعوث الأممي لليبيا قال إن هناك "تجنيد للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في الصراع الليبي".

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، قال سلامة إن "الأطراف لا تزال تؤمن بأنها يمكن أن تحقق أهدافها بالسبل العسكرية"، مضيفا أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني في الغرب فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبديا التزامهما بعملية سياسية في المستقبل، لكنهما لم يتخذا أي خطوات جدية لوقف القتال".

وأضاف السراج أن "الأطراف التي تتجاهل دعوات وقف التصعيد كثفت من هجماتها الجوية".

وقال المبعوث إن طرفي النزاع في ليبيا لم يفيا بالتزاماتهما وفق القانون الدولي.

SputnikNews

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