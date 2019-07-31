الأسهم الأمريكية تصعد بالمستهل قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الأربعاء، قبيل القرار المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي ومع مكاسب سهم آبل.

ويراقب المستثمرون باهتمام شديد قرار الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لأول مرة في أكثر من عقد.

وارتفع سهم آبل بنحو 5 بالمائة بالمستهل بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين وعلى الرغم من هبوط عوائد مبيعات أجهزة الآيفون.

كما زاد سهم "جنرال إلكتريك" بأكثر من 1 بالمائة بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية والتي تفوقت على التقديرات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص غير الزراعي بالولايات المتحدة 156 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، في حين ارتفعت تكلفة العمالة الأمريكية بأقل وتيرة منذ 2017 خلال الربع الثاني.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 27241.3 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 3015.1 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً8290.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.026.