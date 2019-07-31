أسهم خليجية جذبت أنظار المساهمين بختام التعاملات

من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: جذبت عدة أسهم أنظار المساهمين مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء ضمن الأكثر تداولاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

السعودية

وبنهاية تعاملات اليوم في السوق المالية السعودي "تداول" تصدر سهم "الإنماء" المرتفع 1.25 بالمائة نشاط الكميات بـ9.04 مليون سهم، فيما جاء الراجحي على رأس السيولة بـ286.81 مليون ريال سعودي (76.49 مليون دولار)، بنمو 0.15 بالمائة.

وحصد سهم الراجحي أكبر عدد من الصفقات بالسوق بواقع 4916 صفقة، ونال الإنماء أكبر عدد طلبات بإجمالي 1.03 مليون سهم.

الإمارات

وفي سوق أبوظبي المالي تصدر سهم أركان المرتفع 11.9 بالمائة أحجام التداول بـ38.82 مليون سهم، فيما جاء أبوظبي التجاري المرتفع 0.22 بالمائة على رأس السيولة بقيمة 62.55 مليون درهم إماراتي (17.03 مليون دولار).

واستقطب بنك أبوظبي الأول أكبر الصفقات بواقع 368 صفقة منخفضاً 0.13 بالمائة، بينما حصد دانة غاز طلبات هي الأكبر بإجمالي 6.19 مليون سهم، مستقراً عند سعر 1.040 درهم.

وتصدر سهم سوق دبي المالي المنخفض 0.53 بالمائة نشاط الكميات في سوق دبي بواقع 35.23 مليون سهم، فيما جاء إعمار على رأس السيولة بـ109.73 مليون درهم (29.88 مليون دولار)، مرتفعاً 1.65 بالمائة.

وحاز إعمار أيضاً على العدد الأكبر من الصفقات بواقع 777 صفقة، بينما حصد العربية للطيران طلبات كلية بـ7.07 مليون سهم، متراجعاً 1.75 بالمائة.

الكويت

وبختام التعاملات في بورصة الكويت، جاء أرزان المرتفع 0.32 بالمائة على رأس الكميات بـ49.82 مليون سهم، فيما تصدر بيتك السيولة بـ4.65 مليون دينار كويتي (15.31 مليون دولار)، صاعداً 0.52 بالمائة.

واستحوذ الكويت الوطني المرتفع 0.10 بالمائة على أكبر عدد من الصفقات بـ994 صفقة، بينما تصدر بنك الخليج الطلبات بـ5.58 مليون سهم، بنمو 0.63 بالمائة.

قطر

وحول بورصة قطر، تصدر بنك قطر الأول المرتفع 3.06 بالمائة الكميات بـ11.11 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ61.97 مليون ريال قطري 17.34 (مليون دولار)، منخفضاً 0.56 بالمائة.

واستقطب مسيعيد المنخفض 0.76 بالمائة العدد الأكبر من الصفقات بـ774 صفقة، بينما تلقى قطر الأول طلبات بإجمالي 14.04 مليون سهم.

البحرين

تصدر سهم البحرين للاتصالات المنخفض 0.26 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 1.21 مليون سهم، وسيولة بقيمة 463.45 ألف دينار بحريني (1.24 مليون دولار).

ونفذ السهم أيضاً أكبر عدد صفقات بواقع 41 صفقة، فيما نال الأهلي المتحد طلبات كلية بـ220 ألف سهم، مرتفعاً 0.21 بالمائة.

عمان

وفي سوق مسقط للأوراق المالية تصدر سهم إتش إس بي سي المنخفض 0.84 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 5.85 مليون سهم، وسيولة بقيمة 690.27 ألف ريال عماني (1.97 مليون دولار).

وحاز الأسمال العمانية المرتفع 2.27 بالمائة على أكبر الصفقات بـ152 صفقة، كما نال طلبات كلية بـ1.13 مليون سهم.

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