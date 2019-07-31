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تكلفة العمالة الأمريكية ترتفع بأبطأ وتيرة منذ 2017

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تكلفة العمالة الأمريكية ترتفع بأبطأ وتيرة منذ 2017 تكلفة العمالة الأمريكية ترتفع بأبطأ وتيرة منذ 2017

مباشر: ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بأقل وتيرة منذ نهاية 2017.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن تكلفة العمالة المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 0.7 بالمائة المسجلة في الربع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تكلفة العمالة الأمريكية سوف ترتفع بنسبة 0.7 بالمائة في الربع الثاني.

أما على أساس سنوي، فإن تكلفة العمالة بأكبر حول العالم شهدت زيادة 2.7 بالمائة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل نمو 2.8 بالمائة في العام السابق له.

وبالنسبة للأجور والرواتب، فارتفعت بنسبة 0.7 بالمائة في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الربع الأول من 2019.

أما المزايا الأخرى فشهدت نمواً نسبته 0.4 بالمائة في الربع الثاني مقابل زيادة 0.5 بالمائة في الربع الأول.

وبحلول الساعة 1:02 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة ليسجل اليورو 1.1149 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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