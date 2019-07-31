محدث.. الدولار يستقر عالمياً قبيل قرار الفيدرالي

مباشر: واصل الدولار الأمريكي الاستقرار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبعد إعلان بيانات اقتصادية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 156 ألف وظيفة خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين.

فيما ارتفعت تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة منذ نهاية 2017.

وتعقد اليوم لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها لليوم الثاني على التوالي وذلك لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة.

وتشير التوقعات على نحو واسع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وبحلول الساعة 1:07 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو هامشياً بنحو 0.06 بالمائة مُسجلاً 1.1148 دولار، في حين استقر أمام الين عند 108.59 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة عند 1.2191 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9898 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.026.

وعلى صعيد التطورات التجارية، أجرى وفد تجاري أمريكي زيارة إلى الصين في الأسبوع الجاري، لتكون هي الأولى منذ اتفاق رئيسا الدولتين في نهاية الشهر الماضي على استئناف المباحثات التجارية.

وعلى الرغم من ذلك اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الصين بأنها تماطل في المحادثات انتظاراً للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب: " كان من المفترض أن تبدأ في شراء منتجاتنا الزراعية الآن، لكن لا توجد أيّ علامات على أنهم يقومون بذلك، قائلاً: "هذه هي المشكلة مع الصين".