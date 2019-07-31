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إيران تعتزم إلغاء 4 أصفار من قيمة العملة المحلية

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إيران تعتزم إلغاء 4 أصفار من قيمة العملة المحلية إيران تعتزم إلغاء 4 أصفار من قيمة العملة المحلية

مباشر: وافقت في إيران على الخطوط العريضة لخطة بشأن خفض أربعة أصفار من قيمة عملتها المحلية، وسط معاناة البلاد من هبوط حاد في قيمة الريال إضافة لتعرضها للعقوبات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية "إيرنا"، اليوم الأربعاء، الموافقة على تلك الخطة مستشهدة بتعليقات المتحدث الرسمي للحكومة "علي ربيعي".

وتأتي تعليقات ربيعي مع المراسلين على هامش جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم في طهران.

وذكرت الوكالة أن خطة خفض أربعة أصفار من قيمة الريال الإيراني قدمت للحكومة من قبل البنك المركزي في إيران في أوائل شهر يناير/كانون الثاني.

لكن التصريحات لم توضح ما إذا كانت هذه الخطة تتطلب الحصول على موافقة برلمانية كما لم يعط تفاصيل بشأن الموعد الذي سوف يدخل فيه القرار حيز التنفيذ.

ومن المخطط أن يعطي محافظ البنك المركزي الإيراني مزيداً من التفاصيل بشأن هذه المسألة، وفقاً للوكالة.

يذكر أن الدولار يعادل 42 ألف ريال، بحسب الأرقام المتاحة على موقع البنك المركزي في البلاد.

مباشر (اقتصاد)

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