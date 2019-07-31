اعلان شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ( الإرتفاع ) في صافي الربح واجمالى الربح والربح التشغيلى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى :

1. ارتفاع المبيعات.

2 - انخفاض تكلفة المواد منسوبة الى المبيعات وبشكل عام انخفاض تكلفة المبيعات منسوبة الى المبيعات وذلك رغم الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتمويلية والمصاريف التسويقية

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى "يعود سبب ( الارتفاع ) في صافي الربح واجمالى الربح والربح التشغيلى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى :

1 – الزيادة فى المبيعات

2 – الانخفاض النسبى فى تكلفة المواد منسوبة الى المبيعات وبشكل عام انخفاض تكلفة المبيعات منسوبة الى المبيعات وذلك رغم الارتفاع في المصاريف التسويقية.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى "يعود سبب ( الإرتفاع) في اجمالى الربح والربح التشغيلى خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1 – ارتفاع المبيعات.

2 – انخفاض تكلفة المواد منسوبة الى المبيعات وبشكل عام انخفاض تكلفة المبيعات منسوبة الى المبيعات وذلك رغم الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية. كما تعود أسباب انخفاض صافى الربح والربح الشامل الى:

أ- انخفاض الإيرادات الأخرى.

ب - الزيادة في المصاريف التمويلية.

ج- الزيادة في مخصص الزكاة الشرعية .

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام السنة الحالية. معلومات اضافية 1 - لا توجد حقوق أقلية في القوائم المالية.