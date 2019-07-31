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البحرين.. إطلاق أول منصة لتداول العملات المشفرة بالمنطقة

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البحرين.. إطلاق أول منصة لتداول العملات المشفرة بالمنطقة البحرين.. إطلاق أول منصة لتداول العملات المشفرة بالمنطقة

مباشر: كشفت منصة رین لتداول العملات المشفرة ومقرها مملكة البحرين عن حصولها على ترخیص "وحدة الأصول المشفرة" (CRA)التابعة لمصرف البحرين المركزي واكتمال جولتها الاستثمارية الأولى بمبلغ 2.5 ملیون دولار.

وأوضحت المنصة في بيان تلقى "مباشر" نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه بذلك تكون أول منصة لتداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط تحصل على ترخیص كامل لهذا النشاط من جهة تنظيمية وتنضم إلى مجموعة محدودة من أفضل المنصات الدولية لتداول العملات المشفرة.

وتواصلت منصة رین مع مصرف البحرین المركزي في فبراير/شباط 2017، حيث التقى الفریق ببعض كبار أعضاء المصرف في جلسة معلومات حول العملات المشفرة.

وبعد ذلك بفترة وجیزة، أصبحت منصة رین أول منصة تدخل برنامج إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية لمصرف البحرین المركزي والعمل من كثب مع الجهة التنظیمیة على مدار العامین الماضیین لتقدیم توصیات من منظور مجال العملات المشفرة.

وتهدف منصة رین إلى توفیر وصول أسهل وآمن للعملات المشفرة في جمیع أنحاء المنطقة، كما تخطط منصة رین لزيادة فریق عملها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمة العملاء والوظائف التقنیة والاستثمار في التقنيات الحديثة. 

وتأسست منصة رین في عام 2016 من خلال أربع رواد أعمال هم یحي بدوي وعبد الله المعیقل وأي جي نیلسون وجوسیف دالاجو.

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