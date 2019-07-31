أخبار عاجلة

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
الحكيم في بيتك | لو قررت تبطل سجاير..هل هتواجه أعراض إنسحاب زي مدمن المخدرات؟ -
الحكيم في بيتك | شوف إزاي عيادات وزارة الصحة ممكن تساعدك تبطل تدخين -
الحكيم في بيتك | تفتكروا حجر الشيشة أشد خطورة من السجاير ولا ده كلام قهاوي؟ -
الحكيم في بيتك | الناس بتدخن ليه رغم الأضرار؟.. شوف رأي الناس -
الحكيم في بيتك | التدخين مرض ولا مجرد عادة سيئة؟ ..اعرف من الحكيم في بيتك -
الحكيم في بيتك | اعرف إزاي تبطل تدخين من غير ما ترجع له أبدا -
الحكيم في بيتك | اعرف أضرار التدخين والأمراض اللي بتسببها! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

السيسي يكشف موعد نقل الجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية

Google+ Print
السيسي يكشف موعد نقل الجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية السيسي يكشف موعد نقل الجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية

أعلن الرئيس ، خلال فعاليات جلسة التحول الرقمي في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه اعتبارا منتصف العام المقبل، سيتم نقل الجهاز الإداري للعاصمة الإدارية الجديدة، مع تطوير جذري في أداء عبر التحول الرقمي في جميع الخدمات.

وأوضح السيسي أنه سيكون هناك 50 ألف حاسب آلي أمام الموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، وكل موظف سيكون لديه حاسب آلي بالعاصمة، بحسب بواية "الأهرام".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه تم إنشاء مركز لتجميع السيرفرات المعلوماتية الخاصة بالدولة المصرية في مكان ما وتأمينه على أعلى مستوى باعتباره من مشروعات الأمن القومي المصري، وتم العمل في هذا المركز منذ عامين واكتمل حاليا وهو يجمع كافة " الخوادم" الخاصة بقاعدة المعلومات.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

8 الصبح - الرئيس السيسي لمستشار ترامب: مصر تدعم جميع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية

8 الصبح - الرئيس السيسي لمستشار ترامب: مصر تدعم جميع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

الرئيس السيسي يكرم لاعبي كرة اليد بعد حصولهم على المركز الثالث في كأس العالم

الرئيس السيسي يكرم لاعبي كرة اليد بعد حصولهم على المركز الثالث في كأس العالم