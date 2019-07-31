تجمع المهنيين السودانيين يدعو لمليونية ويوجه طلبا إلى المجلس العسكري

ودعا التجمع إلى مليونية غدا الخميس بعنوان "القصاص العادل"، محملا "المجلس العسكري مسؤولية أي عنف قد يحدث غدا في تظاهرتنا السلمية".

ورفض المتحدث باسم تجمع المهنيين لجنة التحقيق التي شكلها الوالي المكلف بكردفان فيما يخص أحداث الأبيض بقوله "لأن الجناة معروفين بالنسبة للجميع"ز

وتابع أن "هناك انتقادات وجهت بسبب مشاركة الطلاب في الحراك الثوري ونود أن نقول إن طلاب المدارس الثانوية لهم تاريخ طويل في النضال الثوري منذ ثورتي أكتوبر وأبريل".

وأضاف أن "الطلاب هم من حركوا التظاهرات ونرفض وضعهم في دائرة التضييق ونؤكد على حقهم بالمشاركة في الحياة العامة".

وأكد المتحدث أن "مجزرة الأبيض لن توقف المد الثوري ومهما كانت التكاليف ستستمر الثورة"، مطالبا المجلس العسكري بضرورة تسليم الجناة.

وتوقع تجمع المهنيين أن "تستأنف مفاوضات الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الخميس"

واعتبر التجمع أن "موقف الحزب الشيوعي لا نعتبره شقاً للصف ونعمل جميعاً على مدنية الدولة".

أعلن المجلس العسكري السوداني الانتقالي تعليق الدراسة في السودان لكل المراحل التعليمية بجميع المحليات إلى أجل غير مسمى.

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلفمحيي الدين الجعلي، قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى".

وعاد التوتر إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض، حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص أمس الاثنين.

وعلق رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، على الواقعة، قوله إنه ينبغي "إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض".

وأضاف: "ما حدث في مدينة الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".