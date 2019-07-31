آبل: البطاقة الائتمانية قادمة في شهر أغسطس

أعلنت شركة آبل خلال مكالمة أرباح الربع الثالث من عام 2019 أنها ستطلق بطاقتها الائتمانية الخاصة بها المسماة (Apple Card) في شهر أغسطس، حيث تستمر مبيعات أجهزة آيفون في الانخفاض وتسعى الشركة إلى تنويع نموذج أعمالها.

وجاء إعلان تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن فاقت أرباح الشركة في الربع الثالث التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع سهمها بنسبة 3 في المئة.

وسجلت شركة التكنولوجيا عائدات فصلية قدرها 53.8 مليار دولار، أي أعلى من تقديراتها السابقة البالغة 53.39 مليار دولار.

وتتضمن بطاقة آبل الائتمانية (Apple Card) واجهة مستخدم تُظهر للعملاء مكان إجراء كل عملية شراء ومبلغ المعاملة، وتقسم المشتريات إلى فئات، بما في ذلك الترفيه؛ والطعام؛ والتسوق، وتشمل حوافز استرداد النقود بدلاً من نظام النقاط.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل: يستخدم الآلاف من موظفي الشركة بطاقة (Apple Card) كل يوم في اختبار تجريبي، وسوف نبدأ في طرح البطاقة الائتمانية في شهر أغسطس.

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وتأتي بطاقة (Apple Card) على شكل بطاقة تيتانيوم رقمية وفيزيائية، لكنها لا تستخدم رقم بطاقة مؤلفًا من 16 رقمًا أو رمز CVV أو تاريخ انتهاء الصلاحية كمعرف شخصي.

وتستخدم (Apple Card)، وهي بطاقة ائتمان الشركة التي تم الإعلان عنها في حدث خدماتها في الربيع الماضي، طريقة توليد هذه الأرقام عشوائيًا خلال كل معاملة للحفاظ على عمليات الشراء آمنة.

كما يتم أيضًا توليد الأرقام على الجهاز، حيث وعدت الشركة بأنه لن يكون بإمكان بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs)، تتبع ومعرفة المكان الذي قمت بالتسوق فيه، أو ما الذي اشتريته، أو كمية الأموال التي أنفقتها.

وتقدم آبل حوافز لمكافآت استرداد النقود، مثل 2 في المئة على المشتريات التي تمت باستخدام (Apple Pay) أو 3 في المئة لمشتريات آبل.

وشهدت آبل خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعًا في مبيعاتها من الخدمات والأجهزة القابلة للارتداء مع استمرارها في التوسع خارج الهواتف وأجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى التي جعلتها مشهورة، مما زاد التمويل لخدمات مثل (Apple Pay)؛ و (Apple Care)؛ و (Apple Music).