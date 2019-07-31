المكسيك تتفادى الدخول في ركود اقتصادي

مباشر: تمكن اقتصاد المكسيك من تفادي تسجيل انكماش للربع الثاني على التوالي، ما يسلط الضوء على الضعف الذي أصاب الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية رغم تعهدات الرئيس أندريس مانويل لوبيز.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الوطنية في المكسيك، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بنسبة 0.1 بالمائة خلال الأشهر من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع انكماش 0.2 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام.

ويعني ذلك أن المكسيك تمكنت من تجنب الدخول في مرحلة ركود اقتصادي والتي تعني انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين متتاليين، بعد أن شهدت تراجعاً مفاجئاً في الربع الأول.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد المكسيك سيكون مسطحاً خلال الربع الثاني من عام 2019.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد المكسيك انكمش بنسبة 0.7 بالمائة في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقابل الفترة المماثلة من عام 2018 بعد نمو قدره 1.2 بالمائة في الربع الأول من هذا العام.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، فإن نشاط البناء يقف عند أدنى مستوى في 13 عاماً كما أن معدل تدشين الوظائف انخفض بنسبة 39 بالمائة بالفترة نفسها.

وكان لوبيز يستهدف تحقيق نمواً اقتصادياً نسبته 2 بالمائة هذا العام مع متوسط نمو 4 بالمائة خلال فترة ولايته التي تمتد لنحو 6 سنوات.

وبحلول الساعة 12:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 19.0307 بيزو.