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القطاع الخاص الأمريكي يضيف 156 وظيفة خلال يوليو

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القطاع الخاص الأمريكي يضيف 156 وظيفة خلال يوليو القطاع الخاص الأمريكي يضيف 156 وظيفة خلال يوليو

مباشر: أضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من المتوقع خلال الشهر الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيه.دي.بي"، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي بالولايات المتحدة أضاف 156 ألف وظيفة في شهر يوليو/تموز الجاري مقابل 112 ألف وظيفة مضافة في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن القطاع الخاص الأمريكي سيضيف 150 ألف وظيفة خلال هذا الشهر.

وبحسب البيانات، فإن قطاع الخدمات أضاف 146 ألف وظيفة في يوليو/تموز الماضي مع إضافة كافة القطاعات وظائف في مقابل تقليص 5 آلاف وظيفة في قطاع المعلومات.

فيما أضاف قطاع السلع دشن 9 آلاف وظيفة في الشهر نفسه، مع إضافة قطاع البناء وقطاع التصنيع 15 ألف و1000 وظيفة على الترتيب في الشهر الجاري مقابل فقدان 6 آلاف وظيفة في قطاع الموارد الطبيعية والتعدين.

الجدير بالذكر أن عدد الوظائف المضافة في قطاعي الصناعة والخدمات لا يعادل إجمالي الوظائف الجديدة للقطاع الخاص بسبب عملية تقريب الأرقام.

وبحلول الساعة 12:17 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1150 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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