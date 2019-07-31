إعلان صندوق الخبير ريت عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت

تعلن شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الفترة من 20 مارس 2019م الى 30 يونيو 2019م على النحو التالي:

1. اجمالي الأرباح الموزعة 15,015,979.2 ريال سعودي

2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 66,442,386 وحدة قائمة.

3. قيمة الربح الموزع يبلغ 0.226 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.26%.

4. نسبة التوزيع تبلغ 2.206% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الأحد بتاريخ (27 شوال 1440هـ) الموافق (30 يونيو 2019م).

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات الصادر بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ (19 ذو الحجة 1440هـ الموافق 20 أغسطس 2019م) نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ (17 ذو الحجة 1440هـ الموافق 18 أغسطس 2019م ).

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.