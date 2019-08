خلافات تركية أمريكية ورفض سوري.. إلى أي مدى سيصل الصراع حول المنطقة الآمنة؟

وأعلنت وزارة الخارجية السورية رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية – التركية بشأن المنطقة الآمنة، معتبرة أنها تشكل اعتداءً صارخًا على سيادة ووحدة سوريا.

ويعمل الجيش التركي منذ أسابيع على تعزيز قواته العسكرية على امتداد الحدود مع سوريا، وقام وزير الدفاع التركي وعدد من كبار جنرالات الجيش بزيارات تفقدية للمواقع العسكرية في المنطقة.

أرسلت تركيا معدات عسكرية إلى الحدود الجنوبية لمدينة سانليورفا مع سوريا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" وصلت قافلة عسكرية مؤلفة من 12 مركبة مدرعة مع وحدات القوات الخاصة والحافلات إلى المنطقة الحدودية مع سوريا عند مدينة رأس العين.

وفي نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري، أعلن رئيس وزارة الدفاع التركية، خلوصي آكار، عن احتمال بدء عملية تركية جديدة في شمال سوريا إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة أمنية في المنطقة.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح"، يوم أمس الثلاثاء، نقلًا عن بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، أن أنقرة تعتزم مواصلة جهودها لإنشاء منطقة أمنية على طول حدودها في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن أنقرة مستعدة لشن عملية في شرق الفرات، وكذلك في المنبج ضد وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

مساع تركية

إسماعيل كايا، محلل سياسي تركي، قال إن "هناك معطيات جديدة تتعلق بمساع تركيا لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، لا سيما عقب زيارة المبعوث الأمريكي لسوريا جيمس جيفري إلى أنقرة".

