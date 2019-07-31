1.3 مليون سوري في الأردن

جى بي سي نيوز :- التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) السيد أخيم شتاينر وبحث معه سبل تعزيز الشراكة بين المملكة و منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) وتعميق التعاون نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

واستعرض الصفدي وشتاينر المستجدات الاقليمية وآثارها على البرامج التنموية والجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المتنامية لأزمة اللجوء السوري. ووضع الصفدي شتاينر في صورة الضغوط التي تواجهها المملكة جراء استضافة أكثر من 1.3 مليون شقيق سوري. وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات استثنائية لمواجة الظروف الاستثنائية التي تواجها المملكة جراء تحمل أعباء أزمة اللجواء السوري. وأكد أهمية أن تسهم برامج الأمم المتحدة لمواجهة أزمة اللجوء في مساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة الضغوط المتولدة من الأزمة.

كما اكد الصفدي التزام المملكة أهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، واتفق واشتاينر على استمرار التنسيق فيما يتعلق بدعم المجتمعات المحلية و برامج برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP).

من جانبه ثمن شتاينر الجهود التي تقوم بها المملكة من أجل تلبية احتياجات اللاجئين والدور الذي تقوم لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد حرص برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) على تعميق التعاون مع المملكة