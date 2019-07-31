بعد هبوط حاد للأرباح.. "سامسونج" تحذر من قيود التصدير اليابانية

مباشر: حذرت شركة "سامسونج" من أن القيود اليابانية على تصدير مواد تصنيع الرقائق كانت تؤثر سلباً على توقعاتها، مشيرة إلى أنها قد تُأخر خطة إعادة الأموال إلى المساهمين نتيجة التحديات الكبيرة الجديدة.

وصرح روبرت يي رئيس علاقات المستثمرين في سامسونج، اليوم الأربعاء: "بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع التجاري العالمي، فإن البيئة الخارجية المتعلقة بأعمال المكونات التابعة لنا تتعرض الآن إلى تحديات كبيرة جديدة".

وانخفضت الأرباح التشغيلية لـ"سامسونج" بنحو 56 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 6.60 تريليون وون (5.6 مليار دولار).

وتستهدف الحكومة اليابانية تطبق قيود على المنتجات مرتفعة التخصص التي تحتاجها كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر.

ومن جانبه وجه رئيس كوريا الجنوبية 30 شركة من ضمنهم "سامسونج" و"هيونداي" بالاستعداد لمعارك طويلة مع اليابان.

وتابع يي: "نتيجة لذلك لم نعد نعتقد أنه من الممكن التنبؤ بشكل معقول أو التنبؤ بتدفقنا النقدية الحرة لعام 2018 وحتى 2020".

وشددت "سامسونج" على أنها ستكون أكثر مرونة تجاه إنتاج رقائق الذاكرة