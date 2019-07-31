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الصين تناقش شراء منتجات زراعية أمريكية خلال المحادثات التجارية

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الصين تناقش شراء منتجات زراعية أمريكية خلال المحادثات التجارية الصين تناقش شراء منتجات زراعية أمريكية خلال المحادثات التجارية

مباشر: أعلنت الصين أن المفاوضين التجاريين لديها ومن الولايات المتحدة ناقشوا مسألة مشتريات المنتجات الزراعية أثناء المباحثات التجارية في الأسبوع الجاري.

واختتم اليوم وفد تجاري أمريكي بقيادة وزير الخزانة والممثل التجاري زيارة للصين، وذلك في اجتماع هو الأول منذ أن قرر رئيسا الدولتين في اجتماع قمة الـ20 في الشهر الماضي استئناف المباحثات التجارية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة التجارة لدى ثاني أكبر في العالم اليوم الأربعاء إن المفاوضين سيلتقون مجدداً في سبتمبر/آيلول المقبل، ولكن في الولايات المتحدة تلك المرة.

وشددت وزارة التجارة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن كلا الجانبين عقدا محادثات ذات فعالية مرتفعة وبناء وصريحة وقائمة على تبادلات عميقة في الآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالمصالح المشتركة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد اتهم الصين أمس بالمماطلة في المحادثات التجارية حتى يأتي موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب: "كان من المفترض أن تبدأ في شراء منتجاتنا الزراعية الآن، لكن لا توجد أيّ إشارات على أنهم يقومون بذلك".

وفي الوقت نفسه فإن الصين أعلنت أنها شحنت ملايين الأطنان من فول الصويا من الولايات المتحدة منذ لقاء رئيسا الدولتين في قمة الـ20 نهاية يونيو/حزيران الماضي

مباشر (اقتصاد)

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