أسعار المنازل البريطانية ترتفع بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال يوليو

مباشر: ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، لكنها لا تزال ضعيفة نسبياً نظراً لاعتماد سوق الإسكان على أداء الاقتصاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ناشيون وايد"، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي صعدت بنسبة 0.3 بالمائة خلال يوليو/تموز الجاري على أساس شهري، مقابل 0.1 بالمائة زيادة مسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سوف تنمو بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الجاري.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنازل شهدت تباطؤاً لتنمو بنسبة 0.3 بالمائة في شهر يوليو/تموز مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومقابل 0.5 بالمائة المسجلة في الشهر السابق.

وتعتبر وتيرة نمو أسعار المنازل على أساس سنوي هي الأسوأ في غضون الأشهر الستة الأخيرة.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 217.663 ألف جنيه إسترليني في هذا الشهر مقابل 216.515 ألف إسترليني مسجلة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن نمو أسعار المنازل البريطانية ظل مستقراً إلى حد ما، حيث أن إشارات مختطلة من سوق العقارات في الأشهر الماضية.

كما أوضحت البيانات أن اتجاهات سوق الإسكان سيظل معتمد بشكل قوي على التطورات في الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.2167 دولار.