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انكماش اقتصاد هونج كونج في الربع الثاني

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انكماش اقتصاد هونج كونج في الربع الثاني انكماش اقتصاد هونج كونج في الربع الثاني

مباشر: انكمش هونج كونج في الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي، فيما سجل نمواً على أساس سنوي لكن دون التوقعات.

وكشفت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن الناتج الإجمالي المحلي لهونج كونج تراجع بنحو 0.3 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران على أساس فصلي، مقابل نمو بنسبة 1.3 بالمائة في الربع الأول.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد هونج كونج نما بنسبة 0.6 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وهي نفس مستويات الربع الأول من 2019، ومقابل توقعات بنمو 1.6 بالمائة.

وتتوقع في الوقت الحالي تسجيل الاقتصاد نمواً يتراوح ما بين 2 بالمائة إلى 3 بالمائة في العام الجاري، مقابل مستوى 3 بالمائة في 2018.

وبخلاف تأثر اقتصاد هونج كونج بالتوترات التجارية بين جارتها الصين والولايات المتحدة، فأن البلاد تشهد تظاهرات عنيفة.

وفي الأسبوع الجاري تجددت التظاهرات في هونج كونج مطالبة تلك المرة بالديمقراطية والاستقلال عن الصين، إلى جانب دعوات لاستقالة الرئيسة التنفيذية للبلاد لاري كام.

وقبل نحو شهرين شهدت البلاد تظاهرات تطالب بعدم تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين، ولكن بعد زيادة حدة التظاهرات وتحولها إلى مظاهر عنف تم التراجع عن مشروع القانون وبشكل نهائي.

مباشر (اقتصاد)

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