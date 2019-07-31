جنرال إليكتريك تسجل إيرادات تتجاوز التوقعات وترفع تقديراتها لعام 2019

مباشر: سجلت شركة "جنرال إليكتريك" إيرادات وأرباح معدلة خلال الربع الثاني من العام الحالي تتفوق على توقعات المحللين، كما رفعت تقديراتها عن إجمالي 2019.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال التصنيع، اليوم الأربعاء، التحول إلى الخسائر في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي بما يصل إلى 61 مليون دولار (سنت واحد لكل سهم) مقابل أرباح بقيمة 615 مليون دولار (7 سنتات لكل سهم) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة في الربع الماضي 17 سنتاً وهو أعلى من إجمالي توقعات المحللين البالغة 12 سنتاً.

وأظهرت نتائج الأعمال أن إجمالي الطلبيات من كافة القطاعات التابعة للشركة شهدت هبوطاً بنحو 4 بالمائة خلال الربع الماضي على أساس سنوي.

وبالنسبة لإجمالي إيرادات الشركة الأمريكية، فتراجعت بنحو 1 بالمائة إلى 28.831 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع إيرادات بلغت 29.162 مليار دولار في الربع المماثل من 2018.

لكن مع ذلك فإن الإيرادات جاءت أعلى من المتوقع، حيث كان المحللون يتوقعون عوائد بقيمة 28.68 مليار دولار خلال الربع الثاني.

ويأتي الهبوط في إيرادات جنرال إليكتريك مع تراجع عوائد قطاع الطاقة بنحو 25 بالمائة إلى 4.68 مليار دولار ليكون دون التوقعات البالغة 5.84 مليار دولار كما هبطت عوائد قطاع الرعاية الصحية بنحو 1 المائة.

في حين أن عوائد قطاع الطيران شهدت زيادة 5 بالمائة إلى 7.88 مليار دولار لتكون أقل قليلاً من توقعات المحللين البالغة 7.91 مليار دولار، كما ارتفعت عوائد قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 26 بالمائة.

أما إيرادات قطاع النفظ والغاز فارتفعت بنحو 7 بالمائة لتصل إلى 5.95 مليار دولار متجاوزة بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إيرادات بقيمة 5.73 مليار دولار.

ووفقاً لنتائج الأعمال، فإن التدفق النقدي الصناعي الحر تحول للنطاق السالب عند -1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل التوقعات البالغة -1.25 مليار دولار.

وبالنسبة إلى النظرة المستقبلية للشركة عن إجمالي العام، فإن جنرال إليكتريك رفعت التوقعات بشأن نصيب السهم من الأرباح المعدلة لنطاق يتراوح بين 55 سنتاً إلى 65 سنتاً بدلاً من 50 إلى 60 سنتاً في السابق.

كما أنها تتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر من -1 مليار دولار إلى مليار دولار بدلاً من -2 مليار دولار إلى مسطح في السابق.

وكان سهم جنرال إليكتريك أنهى تعاملات أمس عند مستوى 10.52 دولار بارتفاع 1.3 بالمائة كما تشير العقود الآجلة إلى أن السهم سوف يستهل الجلسة بمكاسب تصل إلى 3 بالمائة.