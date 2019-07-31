ظريف يخرج عن صمته ويكشف أمنيته من أعضاء الفريق "ب"

ويضم "الفريق ب" مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بحسب وزير الخارجية الإيراني.

© Sputnik . Elaterina Lyzlova

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بعد ختام اجتماع مجلس الوزراء وحول التغيير في نهج الإمارات تجاه القضايا الإقليمية، قال ظريف: "لقد ذكرنا دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، دولة الإمارات جارتنا كما هي السعودية والبحرين، وقد صرح المسؤولون الإيرانيون دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، إذا غيروا سياساتهم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آمل أن ينخفض عدد أعضاء الفريق ب ويقتصر على نتنياهو وبولتون فقط"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وحول طلب بومبيو بإجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية: قال إن "زيارته إلى أمريكا هي لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وهناك تطلب وسائل الإعلام الأمريكية مني إجراء مقابلة، وأنا أرد بشكل إيجابي على بعض تلك الطلبات على أساس احترامي للشعب الأمريكي، أننا لانعادي الشعب الأمريكي ولكن نرفض سياسات الحكومة الأمريكية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "معظم المقابلات التي أجريتها لم تبث بشكل مباشر، جرت جميعها في مقر إقامتي لأنه لا يسمح لي بالذهاب إلى الاستوديوهات، موضحا أن بومبيو قد بدأ حاليا سياسته الدعائية، فيما كانت هناك طلبات عديدة لإجراء مقابلات مع المسؤولين الأمريكيين، والتي تم رفضها كلها، لكنه الآن يريد أن يقول أننا لا نستطيع التحدث إلى الشعب الإيراني، وهي خدعة تافهة للغاية لأنه كانت لديهم الفرصة للتحدث مع الشعب الإيراني لكنهم رفضوها".

وصرح ظريف : هم (الأمريكيين) استهدفوا الشعب الإيراني، الحرب الاقتصادية ليست ضد الحكومة بل ضد الشعب والمرضى والأطفال، في هذه الظروف يتوقعون من الناس الاستماع إليهم باهتمام، حسنا ليجروا مقابلات مع الصحفيين الذين طلبوا منهم سابقا.