أخبار عاجلة

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
الحكيم في بيتك | لو قررت تبطل سجاير..هل هتواجه أعراض إنسحاب زي مدمن المخدرات؟ -
الحكيم في بيتك | شوف إزاي عيادات وزارة الصحة ممكن تساعدك تبطل تدخين -
الحكيم في بيتك | تفتكروا حجر الشيشة أشد خطورة من السجاير ولا ده كلام قهاوي؟ -
الحكيم في بيتك | الناس بتدخن ليه رغم الأضرار؟.. شوف رأي الناس -
الحكيم في بيتك | التدخين مرض ولا مجرد عادة سيئة؟ ..اعرف من الحكيم في بيتك -
الحكيم في بيتك | اعرف إزاي تبطل تدخين من غير ما ترجع له أبدا -
الحكيم في بيتك | اعرف أضرار التدخين والأمراض اللي بتسببها! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثالث على التوالي

Google+ Print
انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثالث على التوالي انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثالث على التوالي

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في الصين خلال يوليو/تموز الجاري، لكنه واصل الانكماش للشهر الثالث على التوالي مع استمرار تراجع الطلب المحلي والخارجي.

وأظهرت بيانات صادرة عن الصينية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 49.7 نقطة في شهر يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 49.4 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي داخل ثاني أكبر في العالم سيسجل 49.6 نقطة.

ويفصل مستوى 50 نقطة حاجز النمو عن الانكماش داخل النشاط، حيث أنه حينما يتجاوز مستوى 50 نقطة فإن ذلك إشارة إلى النمو، أما مستوى أدنى 50 نقطة فأن ذلك يعني انكماش النشاط.

وسجلت 3 قطاعات من أصل 10 قطاعات ارتفاعا في يوليو/تموز الجاري عن مستويات الشهر الماضي.

وزاد قطاع الطلبات الجديدة والصادرات الجديدة بمقدار 0.2 نقطة و0.6 نقطة على الترتيب عن مستويات الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن مؤشر المدخلات سجل زيادة عند مستوى 50.7 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 49 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

أما مؤشر التشغيل فارتفع إلى 47.1 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل 46.9 نقطة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليوان أمام الدولار عند 6.8828 يوان.

أما فيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي فسجل مستوى 53.7 نقطة في يوليو/تموز الجاري، في مقابل مستوى 54.2 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"