انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثالث على التوالي

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في الصين خلال يوليو/تموز الجاري، لكنه واصل الانكماش للشهر الثالث على التوالي مع استمرار تراجع الطلب المحلي والخارجي.

وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 49.7 نقطة في شهر يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 49.4 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيسجل 49.6 نقطة.

ويفصل مستوى 50 نقطة حاجز النمو عن الانكماش داخل النشاط، حيث أنه حينما يتجاوز مستوى 50 نقطة فإن ذلك إشارة إلى النمو، أما مستوى أدنى 50 نقطة فأن ذلك يعني انكماش النشاط.

وسجلت 3 قطاعات من أصل 10 قطاعات ارتفاعا في يوليو/تموز الجاري عن مستويات الشهر الماضي.

وزاد قطاع الطلبات الجديدة والصادرات الجديدة بمقدار 0.2 نقطة و0.6 نقطة على الترتيب عن مستويات الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار المدخلات سجل زيادة عند مستوى 50.7 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 49 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

أما مؤشر التشغيل فارتفع إلى 47.1 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل 46.9 نقطة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليوان أمام الدولار عند 6.8828 يوان.

أما فيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي فسجل مستوى 53.7 نقطة في يوليو/تموز الجاري، في مقابل مستوى 54.2 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.