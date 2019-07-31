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معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى بـ11 عاماً

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معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى بـ11 عاماً معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى بـ11 عاماً

مباشر: تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، ليكون عند أدنى مستوى في 11 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة المعدل موسمياً في منطقة اليورو تراجع إلى 7.5 بالمائة بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل 7.6 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سوف يهبط إلى 7.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة يونيو/حزيران لمعدل البطالة في منطقة اليورو هي الأدنى منذ شهر يوليو/تموز 2008.

وأظهرت البيانات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو تراجع بمقدار 45 ألف شخص خلال يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، كما انخفض بنحو 1.032 مليون شخص على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، فإن معدل البطالة في دولة التشيك كان الأدنى حيث بلغ 1.9 بالمائة يليها ألمانيا والتي سجلت 3.1 بالمائة في حين أن أعلى معدلات للبطالة سجلت في اليونان (17.6 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي) ثم إسبانيا (14 بالمائة).

وبحلول الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل 1.1145 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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