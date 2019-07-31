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بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي

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بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي

المواطن السعودي استقبل وفد الحجاج الروس في مزرعته بمنطقة "شمال التمير"، ووصل عددهم إلى 100 رجل وامرأة، بحسب الفيديو.

و

الذي تم تداوله على صفحة "هاشتاق " لحظة استقبال المواطن السعودي للزوار، حيث أظهر حفاوة بالغة في الاستقبال.

في الوقت الذي ظهر فيه وصول عدد من الحافلات إلى المزرعة، كما ظهر في المقطع المصور مكان الاستقبال وقد جهز بالكراسي وموائد الطعام.

SputnikNews

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