بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي

المواطن السعودي استقبل وفد الحجاج الروس في مزرعته بمنطقة "شمال التمير"، ووصل عددهم إلى 100 رجل وامرأة، بحسب الفيديو.

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فيديو:



مواطن في تمير يفتح أبواب مزرعته لإستضافة 100 حاج وحاجة قدموا من روسيا وكانوا في طريقهم لزيارة المسجد النبوي. pic.twitter.com/EJSBRr5Iu5 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 31, 2019

الذي تم تداوله على صفحة "هاشتاق السعودية " لحظة استقبال المواطن السعودي للزوار، حيث أظهر حفاوة بالغة في الاستقبال.

في الوقت الذي ظهر فيه وصول عدد من الحافلات إلى المزرعة، كما ظهر في المقطع المصور مكان الاستقبال وقد جهز بالكراسي وموائد الطعام.