بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لاستقبال 100 حاج روسي

المواطن السعودي استقبل وفد الحجاج الروس في مزرعته بمنطقة "شمال التمير"، ووصل عددهم إلى 100 رجل وامرأة، بحسب الفيديو.
و
الذي تم تداوله على صفحة "هاشتاق السعودية" لحظة استقبال المواطن السعودي للزوار، حيث أظهر حفاوة بالغة في الاستقبال.
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 31, 2019
مواطن في تمير يفتح أبواب مزرعته لإستضافة 100 حاج وحاجة قدموا من روسيا وكانوا في طريقهم لزيارة المسجد النبوي. pic.twitter.com/EJSBRr5Iu5
في الوقت الذي ظهر فيه وصول عدد من الحافلات إلى المزرعة، كما ظهر في المقطع المصور مكان الاستقبال وقد جهز بالكراسي وموائد الطعام.