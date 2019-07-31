فلسطين تحذر من خطورة مقترح عقد مؤتمر للسلام في كامب ديفيد
رام الله- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "الإعلام العبري كشف عن مقترح أمريكي لما أسماء بمؤتمر سلام، يعقد في كامب ديفيد عشية الانتخابات الإسرائيلية بدعوة من الرئيس الأميركي ترامب، لطرح الخطوط العريضة لصفقة القرن بحضور قادة عرب".
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وتابع البيان "ترى الوزارة أن سيل المواقف والتسريبات الأمريكية الإسرائيلية بشأن موعد طرح ما تسمى الخطوط العريضة لـ (صفقة القرن) دون تفاصيل، يعكس تخبطاً أمريكا واضحا وأزمة عميقة لواشنطن وتل أبيب أحدثها الرفض الفلسطيني الصريح لقرارات ترامب وصفقته المزعومة، وتؤكد الوزارة أن جميع المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتجاوز بوابة الشرعية الفلسطينية عبر مسارات جانبية مصيرها الفشل".