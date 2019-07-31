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صحيفة: البحرين تستضيف اجتماعا عسكريا دوليا لبحث تأمين مضيق هرمز

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وذكرت صحيفة "الغارديان" أن بريطانيا تأمل في أن تعمل كجسر بين الولايات المتحدة، التي لديها أكبر وجود عسكري لدولة غربية في المنطقة، ودول مثل ألمانية، التي تحجم عن المشاركة في أي مهمة تقودها واشنطن.

© REUTERS / Donald Holbert/U.S. Navy

وقالت مصادر في البريطانية إن الاقتراح البريطاني بتشكيل بعثة بقيادة أوروبا لمنع إيران من مصادرة ناقلات النفط في المستقبل، لا يزال قائما رغم إقالة جيريمي هانت من وزارة الخارجية.

لكن الصحيفة ذكرت أنهم، في الوقت نفسه، أقروا بأن نجاحها سيعتمد على مشاركة الولايات المتحدة، "سواء على رأس البعثة أو دعمها".

وأشار المسؤولون البريطانيون إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع بعد اليوم الأربعاء ومن غير المتوقع أن يؤدي إلى نتيجة فورية. وقالوا إن المقترحات ستعاد إلى الحكومات الوطنية لمزيد من النقاش.

بشكل منفصل، أكدت السفارة الأمريكية في برلين أنها طلبت رسميا من ألمانيا، وكذلك بريطانيا وفرنسا، الانضمام إليها في مهمة بحرية في الخليج، والتي يمكن أن تشكل جزءا من الجهود التي تقودها المملكة المتحدة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن البيان كان محاولة للضغط على ألمانيا للمشاركة. وذكر متحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين "لقد طلبنا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومحاربة العدوان الإيراني".

SputnikNews

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