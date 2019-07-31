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بريطانيا: الأصول المشفرة ليس لها قيمة حقيقية

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بريطانيا: الأصول المشفرة ليس لها قيمة حقيقية بريطانيا: الأصول المشفرة ليس لها قيمة حقيقية

مباشر: قالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إن الأفراد يجب أن يكونوا متشككين بشأن وضع أموالهم في الأصول المشفرة غير المنظمة مثل البيتكوين.

وأكدت الهيئة في بيان على موقعها اليوم الأربعاء أن الأصول المشفرة ليس لها قيمية حقيقية وفي المقابل فهي تمتلك القليل من الحماية.

كما وصفت سوق العملات المشفرة بأنه "صغير ومعقد ومتغير ويغطي نطاق واسع من النشطاء".

وقالت الهيئة ذلك في تقريرها المرجعي النهائي بهدف مساعدة الشركات على فهم ما إذا كانت أنشطتهم في الأصول المشفرة تخضع للقواعد المتواجدة في الوقت الحالي أم لا.

وتابعت الهيئة: "سيسمح ذلك للشركات بالحصول على فهم أفضل لما إذا كانوا بحاجة إلى الحصول على إذن وما يتعين عليهم القيام به لضمان امتثالهم".

وشددت هيئة التنظيم البريطانية على ضرورة إدراك المستثمرين لغياب الحمايات التنظيمية حينما يفكرون في شراء الأصول المشفرة غير المنظمة.

مباشر (اقتصاد)

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