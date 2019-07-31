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صندوق تابع لـ"ميفك كابيتال" يستحوذ على حصة بـ"مراس الطبية"

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صندوق تابع لـ"ميفك كابيتال" يستحوذ على حصة بـ"مراس الطبية" صندوق تابع لـ"ميفك كابيتال" يستحوذ على حصة بـ"مراس الطبية"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة ميفك كابيتال، مدير صندوق "ميفك لفرص الملكية الخاصة 3"، عن استحواذ الصندوق على حصة بشركة مراس العربية الطبية القابضة.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، أن الصندوق استحوذ على حصة 44 بالمائة في الشركة، بشكل أساسي من خلال رفع رأسمال الشركة.

وقال رئيس قسم الملكية الخاصة بشركة ميفك كابيتال، جوزف حاكمه، بحسب البيان، إن استثمار الصندوق في شركة مراس العربية الطبية القابضة، يمثل أول استثمار له في القطاع الصحي.

وأضاف أن هذه الصفقة تتوافق مع استراتيجية الشركة المتمثلة في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات نمو قوية

وتابع: "تتطلع شركة ميفك كابيتال إلى مواصلة توسعها في مجال الملكية الخاصة في السوق السعودي".

وتضم مجموعة مراس سلسلة من العيادات المتخصصة في العناية الجلدية والتجميلية وخدمات العناية بالأسنان.

وشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" هي شركة خدمات مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية

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