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الملك سلمان يحقق أمنية إندونيسي عمره 130 عاما

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الملك سلمان يحقق أمنية إندونيسي عمره 130 عاما الملك سلمان يحقق أمنية إندونيسي عمره 130 عاما

ووصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح الأربعاء، أوهي عيدروس سمري 130 عاما وأفراد من عائلته لأداء مناسك الحج ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة.

​وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه باستضافة سمري خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من سته أشخاص.

واستقبل سمري وعائلته بالورود والكتيبات التثقيفية، بالإضافة إلى الهدايا التي تقدم للحجاج.

وأعرب سمري عن بالغ سعادته كونه أحد المستضيفين لدى الملك سلمان، "داعياً الله أن يتقبل حجة وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مايقدمونه لخدمه حجاج بيت الله من أعمال كبيرة أثناء أدائهم مناسك الحج"، بحسب وكالة الأنباء "واس".

​وأشاد سمري وعائلته "بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين".

وقالت ابنته سيتي إن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها للعاهل السعودي على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى في حياته.

SputnikNews

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