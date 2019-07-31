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تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

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تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي وفقاً للتوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الأربعاء أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنحو 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران وفقاً للتوقعات، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة في أول 3 أشهر من 2019.

وعلى أساس سنوي سجل منطقة اليورو نمواً عند 1.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.2 بالمائة في الربع الأول.

وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1147 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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