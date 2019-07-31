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تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 17 شهراً

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تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 17 شهراً تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 17 شهراً

مباشر: تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري لأدنى مستوى في 17 شهراً على أساس سنوي، ولكن بأقل من توقعات المحللين.

وكشفت البيانات الصادرة عن "يوروستيت" اليوم الأربعاء أن مؤشر المستهلكين ارتفع بنحو 1.1 بالمائة على أساس سنوي في يوليو/تموز الجاري، مقابل زيادة بنسبة 1.3 بالمائة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيرتفع بنحو 1 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو والذي يستثني الغذاء والطاقة ارتفع بنحو 1.1 بالمائة في الشهر الجاري، مقابل 1.3 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي.

وزادت أسعار الطاقة بنسبة 0.6 بالمائة في يوليو/تموز، مقابل ارتفاع بنحو 1.7 بالمائة في الشهر الماضي.

أما أسعار التبغ والغذاء والكحوليات فسجلت ارتفاع بنحو 2 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 1.6 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.1146 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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