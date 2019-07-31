ارتفاع أرباح "كريدي سويس" بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح "كريدي سويس" في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين، فيما شهد تراجعاً طفيفاً في الإيرادات.

وأظهرت نتائج أعمال المصرف السويسري اليوم الأربعاء أنه سجل أرباح بقيمة 937 مليون فرنك سويسري (945 مليون دولار) في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل أرباح بقيمة 647 مليون فرنك في نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أرباح "كريدي سويس" ستزيد عند 720.3 مليون فرنك (726.13 مليون دولار).

وعلى صعيد الإيرادات فسجلت تراجعاً في الربع الثاني من 2019 إلى 5.58 مليار فرنك، مقابل مستوى 5.59 مليار فرنك في فترة المقارنة العام الماضي.

وسجل "كريدي سويس" زيادة في إيرادات أعمال إدارة الثروات عند 1.41 مليار فرنك في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران مقابل مستوى 1.34 مليار فرنك في نفس الفترة العام الماضي.

وأكد "كريدي سويس" على أن الأداء القوي في وحدة إدارة الثروات جاء نتيجة التجميع القوي للأصول عقب التباطؤ في الربع الأول من العام.

وفيما حقق البنك تراجع في إيراداته من أعمال الاستثمار المصرفي وأسواق رأس المال إلى 454 مليون فرنك في الربع الثاني، مقابل 644 مليون فرنك في العام الماضي.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سهم "كريدي سويس" بنحو 0.7 بالمائة.