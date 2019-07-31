أخبار عاجلة

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
الحكيم في بيتك | لو قررت تبطل سجاير..هل هتواجه أعراض إنسحاب زي مدمن المخدرات؟ -
الحكيم في بيتك | شوف إزاي عيادات وزارة الصحة ممكن تساعدك تبطل تدخين -
الحكيم في بيتك | تفتكروا حجر الشيشة أشد خطورة من السجاير ولا ده كلام قهاوي؟ -
الحكيم في بيتك | الناس بتدخن ليه رغم الأضرار؟.. شوف رأي الناس -
الحكيم في بيتك | التدخين مرض ولا مجرد عادة سيئة؟ ..اعرف من الحكيم في بيتك -
الحكيم في بيتك | اعرف إزاي تبطل تدخين من غير ما ترجع له أبدا -
الحكيم في بيتك | اعرف أضرار التدخين والأمراض اللي بتسببها! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع أرباح "كريدي سويس" بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

Google+ Print
ارتفاع أرباح "كريدي سويس" بأكثر من التوقعات في الربع الثاني ارتفاع أرباح "كريدي سويس" بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح "كريدي سويس" في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين، فيما شهد تراجعاً طفيفاً في الإيرادات.

وأظهرت نتائج أعمال المصرف السويسري اليوم الأربعاء أنه سجل أرباح بقيمة 937 مليون فرنك سويسري (945 مليون دولار) في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل أرباح بقيمة 647 مليون فرنك في نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أرباح "كريدي سويس" ستزيد عند 720.3 مليون فرنك (726.13 مليون دولار).

وعلى صعيد الإيرادات فسجلت تراجعاً في الربع الثاني من 2019 إلى 5.58 مليار فرنك، مقابل مستوى 5.59 مليار فرنك في فترة المقارنة العام الماضي.

وسجل "كريدي سويس" زيادة في إيرادات أعمال إدارة الثروات عند 1.41 مليار فرنك في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران مقابل مستوى 1.34 مليار فرنك في نفس الفترة العام الماضي.

وأكد "كريدي سويس" على أن الأداء القوي في وحدة إدارة الثروات جاء نتيجة التجميع القوي للأصول عقب التباطؤ في الربع الأول من العام.

وفيما حقق البنك تراجع في إيراداته من أعمال الاستثمار المصرفي وأسواق رأس المال إلى 454 مليون فرنك في الربع الثاني، مقابل 644 مليون فرنك في العام الماضي.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سهم "كريدي سويس" بنحو 0.7 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية

اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية