تقرير يتوقع صدارة السعودية عمليات الاندماج والاستحواذ بالخليج خلال 2019

الرياض- مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة"لومينا كابيتال أدفايزرز" (لومينا) المتخصصة في الاستشارات المالية، أن تتصدر المملكة العربية السعودية صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المتبقية من عام 2019 في ظل ارتفاع مستوى الجاهزية للصفقات بين العملاء، بدعم من الإصلاحات الحكومية الاجتماعية ومشاريع البنى التحتية.

و أجرت "لومينا" استبياناً بعنوان "حالة الاندماج والاستحواذ" حللت من خلاله بيانات اندماج واستحواذ الشركات الخاصة وشركات الاستثمار والاستشارات ضمن السوق المتوسطة في المنطقة.

وأظهرت نتائج الاستبيان، اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن أكثر القطاعات نشاطاً كانت قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، والتي بلغت قيمة صفقاتها ضمن دول الخليج نحو 63 بالمائة من عمليات الاندماج والاستحواذ، وأن 90 بالمائة من تلك الصفقات تم في الإمارات أو السعودية.

وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أن الأسباب الرئيسية لعمليات اندماج واستحواذ الشركات الخاصة تشمل التخطيط للجيل التالي من الإدارة بنسبة 46 بالمائة، وتوفر رأس المال بنسبة 34 بالمائة، وتنوع الأسواق 38 بالمائة.

ويتتبع هذا التقرير الفصلي معدل قيم صفقات الشركات الخاصة ضمن طيف واسع من القطاعات في المنطقة.

وقال جورج تراوب الشريك الإداري في ’لومينا‘: لا تزيد قيمة عمليات اندماج واستحواذ الأغلبية العظمى من الشركات الخاصة في المنطقة عن 100 مليون دولار أمريكي، وهي فئة تحظى بأقل عدد من الدراسات والتحليلات في السوق.

ويشير تقرير ’لومينا‘ أيضاً إلى ضعف نشاط الأسهم الخاصة وشبه انعدام أنشطة جمع رؤوس المال على مستوى التمويل في مرحلة ما بعد مجموعة "أبراج"، غير أن الصفقات الثانوية واصلت استقطاب الاهتمام بالأسهم الدولية الخاصة على مستوى التمويل والمحافظ على حد سواء، والتي يتوقع أن تقود معظم أعمال الأسهم الخاصة في المنطقة.

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