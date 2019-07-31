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"تداول": صفقة خاصة على "جرير" بـ 1.75 مليون ريال

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"تداول": صفقة خاصة على "جرير" بـ 1.75 مليون ريال "تداول": صفقة خاصة على "جرير" بـ 1.75 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة جرير للتسويق بنحو 1.75 مليون ريال، من خلال 10.54 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 166ريالا؛ وهو أدنى سعر للسهم خلال الجلسة.

وتم تداول السهم خلال جلسة الأربعاء بين مستويات 168.40 ريال، و166 ريالا، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة. 

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