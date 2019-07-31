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"نادك" توقّع اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية..والتشغيل التجاري 2020

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"نادك" توقّع اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية..والتشغيل التجاري 2020 "نادك" توقّع اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية..والتشغيل التجاري 2020

الرياض ـ مباشر: وقّعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، اتفاقية لشراء الطاقة الشمسية مع شركة ENGIE العالمية المتخصصة بالطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "نادك" عبدالعزيز البابطين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الأربعاء، إن بدء إنشاء المشروع سيتم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يكون بدء التشغيل التجاري نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة، منوها إلى أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في المنطقة في مجال الطاقة الشمسية.

وبين البابطين أن المشروع يتضمن تركيب 30 ميجاوات من الطاقة الشمسية وفق أعلى التقنيات العالمية التي تضمن التكامل بين نظام الطاقة الاعتيادية الحالي في المشروع ونظام الطاقة المتجددة بما يحقق للشركة تخفيف تكاليفها التشغيلية.

وقال إن المشروع يتوافق مع أهداف نادك بتحقيق الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة بما يسهم بتخفيض استهلاك الشركة من الوقود على نحو يزيد عن 124.000 برميل سنويا.

وأعلنت الشركة، يوم الأحد الماضي، عن موافقة مجلس الإدارة على إبرام اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة أنجي الفرنسية للطاقة، لمدة 25 عاما.

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