مبيعات التجزئة بألمانيا ترتفع بأكبر وتيرة منذ 2006

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 12 عام على أساس شهري، متجاوزة توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة داخل أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت بنحو 3.5 بالمائة في يونيو/حزيران على أساس شهري وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2006، مقابل هبوط بنسبة 1.7 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة داخل ألمانيا ستزيد بنحو 0.5 بالمائة.

وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنحو 1.6 بالمائة في يونيو/حزيران، مقابل ارتفاع بنسبة 3.8 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وفي النصف الأول من 2019 زادت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنحو 2.2 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1149 دولار.