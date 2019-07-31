أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
إحدى الدول المقاطعة تعلن رسميا إجراء محاولات لإعادة العلاقات مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مبيعات التجزئة بألمانيا ترتفع بأكبر وتيرة منذ 2006

Google+ Print
مبيعات التجزئة بألمانيا ترتفع بأكبر وتيرة منذ 2006 مبيعات التجزئة بألمانيا ترتفع بأكبر وتيرة منذ 2006

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 12 عام على أساس شهري، متجاوزة توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة داخل أكبر أوروبي ارتفعت بنحو 3.5 بالمائة في يونيو/حزيران على أساس شهري وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2006، مقابل هبوط بنسبة 1.7 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة داخل ألمانيا ستزيد بنحو 0.5 بالمائة.

وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنحو 1.6 بالمائة في يونيو/حزيران، مقابل ارتفاع بنسبة 3.8 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وفي النصف الأول من 2019 زادت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنحو 2.2 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1149 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الذهب يقلص خسائره عند التسوية بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الذهب يقلص خسائره عند التسوية بعد بيانات اقتصادية

رئيس "بي.إم.دابليو" يدعو جونسون للاستماع إلى الاقتصاد بشأن البريكست

رئيس "بي.إم.دابليو" يدعو جونسون للاستماع إلى الاقتصاد بشأن البريكست

محدث.. الدولار يُقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار يُقلص مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. "داو جونز" يوسع مكاسبه لـ250 نقطة بعد بيانات اقتصادية

محدث.. "داو جونز" يوسع مكاسبه لـ250 نقطة بعد بيانات اقتصادية