مسح.. 509.5 مليار ريال إنفاق المستهلكين بالسعودية بالنصف الأول 2019

من: السيد جمال:

>> مستويات تاريخية لمبيعات نقاط البيع بالنصف الأول تقفز بالإنفاق

الرياض - مباشر: سجل حجم الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين نموا نسبته 3.62 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة تقدر بـ 17.81 مليار ريال.

ووفقاً لمسح أعده "مباشر"، يستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، قفز إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين بالمملكة إلى مستوى 509.52 مليار ريال خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بـ 491.71 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2018.

مبيعات تاريخية لنقاط البيع

وجاء هذا النمو بإنفاق السعوديين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو/ حزيران؛ مع تحقيق المبيعات الشهرية لعمليات نقاط البيع رقماً قياسياً خلال تلك الفترة لتصل لأعلى مستوياتها بتاريخ المملكة.

وقفز إجمالي مبيعات نقاط البيع لمستوى 136.73 مليار ريال في النصف الأول من العام 2019، مقارنة بمبيعات بلغت 113.12 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018، بزيادة نسبتها 20.87 بالمائة.

وسجلت مبيعات نقاط البيع الشهرية بالمملكة أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر مايو/ أيار؛ بعدما وصلت إلى مستوى27.82 مليار ريال، وذلك بحسب البيانات التاريخية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وشهدت مبيعات نقاط البيع ارتفاعا سنويا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 7.4 بالمائة؛ لتبلغ 20.73 مليار ريال (أقل مستوى للمبيعات خلال النصف الأول من 2019)، مقارنة بـ 19.3 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وعلى أساس شهري، انخفضت مبيعات نقاط البيع بنحو 25.5 بالمائة مقارنة بشهر مايو/ أيار من العام ذاته، بتراجع يعادل 7.09 مليار ريال.

السحوبات النقدية

وفي المقابل، سجلت السحوبات النقدية من المصارف انخفاضا بنسبة 1.5 بالمائة على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 5.79 مليار ريال.

وبلغت القيمة الإجمالية للسحوبات النقدية عبر أجهزة الصرف الآلي في السعودية في النصف الأول من 2019 نحو 372.79 مليار ريال، مقارنة بـ 378.59 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر المصارف 137.97 مليار ريال، مقارنة بـ 154.64 مليار ريال في النصف الأول من عام 2018، بانخفاض نسبته 10.8 بالمائة.

فيما، بلغت قيمة السحوبات عبر أجهزة "مدى" 234.83 مليار ريال خلال تلك الفترة، مقابل 223.95 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنمو نسبته 4.8 بالمائة.

يُذكر أن "مدى" تعد الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، وجاء إطلاقها ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعاداً غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان.

وتربط الشبكة بين كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية، تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفذة بواسطتها، إلى الجهة المصدرة للبطاقة.

المشروبات والأطعمة تتصدر الإنفاق

وجاء أغلب إنفاق السعوديين خلال النصف الأول من عام 2019 على قطاع المشروبات والأطعمة بقيمة بلغت 17.765 مليار ريال، يليه قطاع الملابس والأحذية بقيمة 16.009 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بـ13.201 مليار ريال.

وحلت مدينة الرياض بالمرتبة الأولى بين المدن السعودية الأعلى في مستوى حجم الإنفاق بالنصف الأول من 2019؛ بواقع 46.17 مليار ريال، يليها مدينة جدة بـ 23.62 مليار ريال، ثم الدمام بإنفاق بلغت قيمته 7.83 مليار ريال.

خلال يونيو

وسجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين السعوديين انخفاضا خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 بنسبة بلغت 7.5 بالمائة، على أساس سنوي، بتراجع قيمته 6.11 مليار ريال.

وانخفض حجم الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين لـ 75.13 مليار ريال، مقارنة بـ 81.24 مليار ريال في شهر يونيو/ حزيران 2018.

وعلى أساس شهري، تراجع حجم الإنفاق بنحو 24.93 بالمائة أو ما يعادل 24.94 مليار ريال بعد ان سجل رقما قياسيا خلال شهر مايو/ أيار 2019، والذي تخطى خلاله حاجز الـ 100 مليار ريال.

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