أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
إحدى الدول المقاطعة تعلن رسميا إجراء محاولات لإعادة العلاقات مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"إير باص" تحقق ارتفاعاً قوياً في مبيعات وإيرادات الربع الثاني

Google+ Print
"إير باص" تحقق ارتفاعاً قوياً في مبيعات وإيرادات الربع الثاني "إير باص" تحقق ارتفاعاً قوياً في مبيعات وإيرادات الربع الثاني

مباشر: حققت شركة "إير باص" زيادة في أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنحو 443 بالمائة، كما سجلت زيادة في الإيرادات بأكثر من التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال شركة "إير باص" اليوم الأربعاء، أنها سجلت قفزة في صافي الأرباح في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران الماضي عند 1.16 مليار يورو، مقابل 213 مليون يورو في فترة المقارنة العام الماضي.

كما زادت أرباحها التشغيلية المعدلة بنحو 72 بالمائة عند 1.98 مليار يورو (2.2 مليار دولار) في الربع الثاني من 2019.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الأرباح التشغيلية المعدلة لـ"إير باص" ستزيد عند 1.77 مليار يورو.

وعلى صعيد إيرادات الشركة الفرنسية فزادت بنسبة 23 بالمائة في الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران بنحو 23 بالمائة عند 18.31 مليار يورو (204 مليارات دولار)، مقابل 14.85 مليار يورو في فترة المقارنة من 2018.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "إير باص" سترتفع عند 17.82 مليار يورو.

وارتفعت إيرادات "إير باص" من الطائرات التجارية بنحو 27 بالمائة عند 14.34 مليار يورو، كما زادت إيراداتها من طائرات الدفاع بنسبة 19 بالمائة إلى 2.90 مليار يورو.

وفي النصف الأول من 2019 تلقت "إير باص" 88 طلباً على طائراتها التجارية بتراجع 57 بالمائة، كما انخفض الطلب على طائرات الهليكوبتر بنسبة 14 بالمائة عند 123 طائرة.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "إير باص" بنحو 0.6 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية

اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية