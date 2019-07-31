سوق الأسهم السعودية يتراجع هامشياً بالتعاملات الصباحية..و"الوافد الجديد" بالحد الأعلى

الرياض- مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال التعاملات المبكرة لجلسة اليوم الأربعاء، تراجعاً هامشياً، وخالف الوافد الجديد "عطاء التعليمية"، الاتجاه في أولى جلساته، وصعد بالنسبة القصوى.

وفي تمام الساعة 10:50 بتوقيت الرياض تراجع المؤشر العام بنسبة 0.03 بالمائة الى مستوى 8736.84 نقطة ليفقد من رصيده نحو 3.56 نقطة.

وجرى التعامل على 18.716 مليون سهم وبقيمة 476.622 مليون ريال موزعين على 26.305 ألف صفقة.

وتصدر سهم "عطاء" قائمة الارتفاعات في هذه الأثناء، بارتفاع نسبته 10 بالمائة الى مستوى 31.90 ريال.

كما ارتفع سهم "مهارة" بنسبة 6.40% بعد النتائج المالية للربع الثاني ملامساً أعلى مستوياته منذ الادراج.

وحقق سهم مجموعة السريع أيضاً ارتفاعاً بنسبة 3.76 بالمائة بعد الافصاح عن النتائج المالية أمس، وافصاح الشركة عن طلبها لهيئة السوق المالية لتخفيض رأسمالها وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وتصدّر التداولات سهم مهارة بنحو 62.105 مليون ريال، فيما كان سهم "دار الأركان" الأنشط من حيث الكميات بنحو 1.988 مليون سهم.

وتصدر التراجعات سهم إكسترا بنسبة 3.11 بالمائة، تلاه سهم سيسكو بنسبة 1.82 بالمائة، ثم أسمنت ينبع بنحو 1.76 بالمائة.

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