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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً ترقباً لقرار السياسة النقدية بالفيدرالي

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً ترقباً لقرار السياسة النقدية بالفيدرالي استقرار الدولار الأمريكي عالمياً ترقباً لقرار السياسة النقدية بالفيدرالي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وتعقد اليوم لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها لليوم الثاني على التوالي وذلك لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة.

وتشير التوقعات على نحو واسع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1153 دولار، كما استقر أمام الين عند 108.56 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2174 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9907 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.047.

وعلى صعيد التطورات التجارية، أجرى وفد تجاري أمريكي زيارة إلى الصين في الأسبوع الجاري، لتكون هي الأولى منذ اتفاق رئيسا الدولتين في نهاية الشهر الماضي على استئناف المباحثات التجارية.

وعلى الرغم من ذلك اتهم الرئيس الأمريكي دونالد أمس الصين بأنها تماطل في المحادثات انتظاراً للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب: " كان من المفترض أن تبدأ في شراء منتجاتنا الزراعية الآن، لكن لا توجد أيّ علامات على أنهم يقومون بذلك، قائلاً: "هذه هي المشكلة مع الصين".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "شيكاغو" للإنتاج الصناعي وتكلفة العمالة في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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