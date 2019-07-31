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"وفا للتأمين" تتوقع نشر قوائمها المالية للربع الأول نهاية سبتمبر

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"وفا للتأمين" تتوقع نشر قوائمها المالية للربع الأول نهاية سبتمبر "وفا للتأمين" تتوقع نشر قوائمها المالية للربع الأول نهاية سبتمبر

الرياض- مباشر: أعلنت الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، عدم تمكنها من نشر النتائج المالية للفترة الأولية المنتهية في 31 مارس 2019 على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، في الوقت المحدد سابقا في 31 يوليو بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

 وأوضحت الشركة في بيان على "تداول " اليوم الأربعاء، أنه يجب الانتهاء أولاً من إعداد القوائم المالية السنوية للعام المالي 2018 وذلك نظراً للمتطلبات الكبيرة التي أُعدت في الفترة السابقة من أجل الانتهاء من خطة إعادة التنظيم المالي التي قدمت للمحكمة التجارية بتاريخ 10 يوليو 2019.

 وتوقعت الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

وقالت إنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي أنها تتوقع نشر قوائمها المالية السنوية لعام 2018 في موعد أقصاه 31 أغسطس 2019.

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