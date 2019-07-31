أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
إحدى الدول المقاطعة تعلن رسميا إجراء محاولات لإعادة العلاقات مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

سهم "مهارة" بأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد النتائج المالية

Google+ Print

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجل سهم "مهارة" خلال الساعات الأولى من تداولات يوم الأربعاء قفزة قوية استطاع أن يلامس خلالها أعلى مستوياته السعرية منذ الإدراج، وذلك بعد الإعلان عن النتائج المالية للشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 7.72 بالمائة الى مستوى 107.20 ريال وهي أعلى مستوى وصل إليه السهم منذ إدراجه بسوق الأسهم السعودي في يونيو/ حزيران الماضي.

وتصدر السهم التداولات من حيث السيولة بالسوق حتى تلك اللحظة، حيث جرى التعامل على 389.891 ألف سهم وبقيمة 41.303 مليون ريال موزعة على 971 صفقة.

وتأتي ارتفاعات السهم في أعقاب الاعلان عن تحقيق الشركة ارتفاعاً  في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 25 بالمائة لتسجل نحو 71.99 مليون ريال، مقابل 57.59 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة نمو إيرادات قطاع الأعمال، ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعوماً بنمو إيرادات برنامج خدمة.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجع طفيف بنسبة 0.01 بالمائة الى مستوى 8740 نقطة، بعد التداول على 11.67 مليون سهم وبقيمة 275.79 مليون ريال من خلال تنفيذ 15.094 ألف صفقة.

ترشيحات:

دخل العمليات يصعد بأرباح "الأهلي" 24% في الربع الثاني

"الخدمات الأرضية" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

السعودية تعتمد لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدثة

أرباح مصرف الراجحي ترتفع لـ2.58 مليار ريال بالربع الثاني

هيئة سعودية تستعرض إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة