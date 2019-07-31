سهم "مهارة" بأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد النتائج المالية

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجل سهم "مهارة" خلال الساعات الأولى من تداولات يوم الأربعاء قفزة قوية استطاع أن يلامس خلالها أعلى مستوياته السعرية منذ الإدراج، وذلك بعد الإعلان عن النتائج المالية للشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 7.72 بالمائة الى مستوى 107.20 ريال وهي أعلى مستوى وصل إليه السهم منذ إدراجه بسوق الأسهم السعودي في يونيو/ حزيران الماضي.

وتصدر السهم التداولات من حيث السيولة بالسوق حتى تلك اللحظة، حيث جرى التعامل على 389.891 ألف سهم وبقيمة 41.303 مليون ريال موزعة على 971 صفقة.

وتأتي ارتفاعات السهم في أعقاب الاعلان عن تحقيق الشركة ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 25 بالمائة لتسجل نحو 71.99 مليون ريال، مقابل 57.59 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة نمو إيرادات قطاع الأعمال، ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعوماً بنمو إيرادات برنامج خدمة.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجع طفيف بنسبة 0.01 بالمائة الى مستوى 8740 نقطة، بعد التداول على 11.67 مليون سهم وبقيمة 275.79 مليون ريال من خلال تنفيذ 15.094 ألف صفقة.

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