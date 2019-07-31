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السودان يعلن تأجيل محاكمة البشير لدواع أمنية

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الخرطوم - سبوتنيك. من جانبه، قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير، بأن التأجيل تم "بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية".

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وأوضح الطاهر، في تصريحاته للصحفيين، أن "هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وجدت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية".

وكانت السلطات السودانية رفضت أمس الثلاثاء، طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتأجيل محاكمته، عقب وفاة والدته.

وقال ممثل هيئة الدفاع عن البشير محمد حسن الأمين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "السلطات القضائية ترفض طلب هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق عمر البشير يتأجل محاكمة البشير وتجري جلسة إجرائية يوم الغد الأربعاء".

وسمحت السلطات السودانية للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة الاثنين الماضي.

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