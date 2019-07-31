"مجموعة السريع" تتقدم بطلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق السعودية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، عن تقدمها بطلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال عن طريق إلغاء 15.95 مليون سهم بنسبة 70.89 بالمائة من رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وكشفت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 225 مليون ريال.

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